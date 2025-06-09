بلديات وسط غزة تحذر من توقف خدماتها الأساسية بشكل كامل خلال الساعات القادمة

حذرت بلديات محافظة وسط قطاع غزة اليوم الاثنين من توقف خدماتها الأساسية بشكل كامل خلال الساعات القادمة، وذلك بسبب عدم دخول الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات، والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الشوارع.

وقالت بلديات المحافظة الوسطى ،في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "حاولت البلديات، رغم محدودية الموارد وانقطاع السولار، الاستمرار بتقديم الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية، إلا أنها باتت اليوم في حالة شلل كامل وتوقف تام عن العمل، نتيجة تعنت الاحتلال ورفضه المستمر إدخال الوقود للبلديات، رغم كل المناشدات ونداءات الاستغاثة التي أطلقتها البلديات والمؤسسات الشريكة".

وأشارت إلى "توقف وصول مياه ميكروت، وهي أحد المصادر الرئيسية التي تغذي المحافظة الوسطى بالمياه، منذ تاريخ 23 يناير الماضي، ولم تُستأنف حتى الآن، مما فاقم من أزمة المياه مما يُنذر بحدوث كوارث صحية وبيئية خطيرة، وانتشار للأوبئة والأمراض، خاصة مع دخول فصل الصيف وازدياد حاجة السكان للمياه، في وقتٍ باتت فيه طواقم البلديات غير قادرة على التدخل لتخفيف المعاناة أو تسهيل سبل الحياة".

وطالبت كافة المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والجهات المعنية، بالتدخل العاجل لتوريد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه، ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع النفايات، والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وفتح الشوارع الرئيسية، حتى تتمكن البلديات من استئناف دورها الخدماتي والإنساني تجاه أهالي المحافظة الوسطى والنازحين فيها، الذين تتفاقم معاناتهم مع حرارة الصيف القاسية وندرة المياه.

وناشدت الجهات المختصة بضرورة التنسيق العاجل لإعادة تشغيل خط مياه ميكروت وإعادته إلى العمل كما كان عليه سابقاً، لما يشكّله من أهمية استراتيجية في دعم الشبكة المائية للمحافظة الوسطى، خصوصاً في ظل استمرار الحرب والدمار.

وحمّلت "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أية كارثة إنسانية قد تقع في أي لحظة، مع اقتراب شبح الانهيار الكامل"، مؤكدة أن "ما يجري هو جريمة حرب وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية".