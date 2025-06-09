قائد أوكلاهوما ينضم لمايكل جوردان في قائمة مميزة

أصبح شاي جيلجيوس ألكسندر، قائد أوكلاهوما سيتي ثاندر، اللاعب 12 في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، الذي يتخطى حاجز 3 آلاف نقطة في موسم واحد.

ونجح ألكسندر في تسجيل 34 نقطة أمام إنديانا بايسرز، في المباراة الثانية التي عادل فيها أوكلاهوما سيتي ثاندر، السلسلة (1-1) بعد فوزه بنتيجة 123-107.

ولم يتمكن سوى 11 لاعبا فقط من كسر حاجز 3 آلاف نقطة في موسم واحد، في قائمة يترأسها الأسطورة مايكل جوردان الذي حقق هذا الإنجار في 10 مناسبات، وويلت تشامبرلين الذي حقق ذلك في 5 مرات.

بينما تخطى البقية، حاجز 3 آلاف نقطة في مرة واحدة فقط، وهم لوكا دونتشيتش وجيمس هاردن وكيفن دورانت وكوبي براينت وشاكيل أونيل وبوب ماكادو وكريم عبد الجبار وريك باري وإلجين بايلور.

كما سجل ألكسندر، رقما قياسيا تاريخيا لم يحققه أحد من قبل، وهو تسجيل 72 نقطة في أول مباراتين بالدور النهائي في تاريخه.