المستشار الألماني يعرب عن جزعه إزاء إطلاق النار العشوائي في هامبورج

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن جزعه إزاء حادث إطلاق النار العشوائي الذي وقع في مدينة هامبورج الألمانية.

وقال شولتس، اليوم الجمعة، خلال زيارته لمعرض تجاري في ميونخ: "لقد أذهلنا هذا العنف. خواطرى مع الضحايا وعائلاتهم خلال هذا الوقت العصيب. إننا نأسف على أولئك الذين لقوا حتفهم بوحشية".

وشكر شولتس قوات الأمن والمرشدين الروحيين في الموقع، وقال: "لقد سقط العديد من الأشخاص ضحايا لعمل عنف وحشي.. يُخشى أن يموت ضحايا آخرون متأثرين بجراحهم الخطيرة".

ونفذ الجاني، وهو ألماني يبلغ من العمر 35 عاما، إطلاق نار عشوائي في مبنى تابع لطائفة "شهود يهوه" في هامبورج". وأسفر الهجوم عن مقتل 8 أشخاص من بينهم الجاني وجنين وإصابة ثمانية آخرين.