مشيرة خطاب: دربنا 5 آلاف من طلاب الجامعات على مبادئ حقوق الإنسان

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءاٌ مفتوحاٌ بمقر المجلس مع طلاب جامعة عين شمس بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وذلك تنفيذا وتفعيلاٌ لبروتوكول التعاون الموقع بين جامعة عين شمس والمجلس من أجل العمل معاٌ في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



في بداية اللقاء رحبت رئيسة المجلس بالدكتور المتيني والوفد المرافق لسيادته، وأعربت عن شكرها للجامعة علي التعاون الذي أسفر علي بروتوكول التعاون الموقع في 28 ديسمبر الماضي، وتنفيذ عدة لقاءات مع طلاب الجامعة للتوعية بحقوق الإنسان.



وأضافت خطاب أن الشباب هم أكبر فئة استفادت بشكل واضح من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنهم الفئة القادرة على تغيير قناعة الرأي العام بحكم صغر سنهم، كما أن لديهم القدرة على الاستيعاب، ومؤكدة أن إطلاق الاستراتيجية أعطى مصر فرصة للارتقاء بحياة الإنسان.



وأوضحت خطاب أن المجلس عقد لقاءات مع طلاب الجامعات الحكومية والخاصة وشارك في هذه اللقاءات ما يقارب 5 ألاف طالب وطالبة بهدف التوعية والحماية والتعزيز لحقوق الإنسان بين شباب الجامعات المختلفة، وانفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس سيختار سفراء لحقوق الإنسان من بين شباب الجامعات لما يمثله الشباب من قوة فاعلة وركيزة في المجتمع.



فيما أعرب الاستاذ الدكتور محمود المتيني عن تقديره لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ نشأته في عام 2003 وحتي الآن برئاسة السفيرة مشيرة خطاب



وثمن المتيني التعاون بين جامعة عين شمس والمجلس القومي لحقوق الإنسان من اجل شباب مصر لما يمثلون من شريحة كبيرة وهامة داخل المجتمع تعمل الجامعة علي تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء وطنهم.



وأوضح المتيني أن طلاب الجامعة يدرسون مبادئ حقوق الإنسان من خلال منهج (قضايا مجتمعية) ويمثل هذا المنهج أحد متطلبات التخرج لكافة الطلاب، وتم اقراره من المجلس الأعلى للجامعات ،وأكد علي اهمية التدريبات والأنشطة التي يقوم بها المجلس لطلاب الكليات المختلفة بالجامعة، مشيداٌ بالتنوع الثقافي داخل الجامعة حيث يمثل الدارسون بالجامعة عدد كبير من الجنسيات المختلفة من دول العالم.



وخلال اللقاء تم عرض فيلم يوضح نشأة المجلس ودوره في نشر و حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأجري نقاش وحوار مفتوح بين طلاب الجامعة حول دورهم في انفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وماهي الحقوق والواجبات التي يجب عليهم معرفتها وتعلمها ليكونوا مثالا يحتذي به داخل مجتمعهم ويساهموا بما تعلموه في بناء المجتمع، وتم مناقشة مجموعة من المقترحات التي قدمها أعضاء المجلس وممثلي الجامعة تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك بين المجلس والجامعة والتي سيتم القيام بها خلال الفترة القادمة.