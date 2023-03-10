أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انطلاق فعاليات الأسبوع المائى، اليوم الجمعة، بقرية العزب - مركز الفيوم والمقرر تنفيذه خلال الفترة من ١٠ إلى ١٦ مارس ٢٠٢٣.

وقال إن الفعاليات تبدأ اليوم بخطبة الجمعة الموحدة تحت شعار "كل نقطة بتفرق" فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، تزامنا مع اليوم العالمي للمياه والتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه والعمل على ترشيد الاستهلاك باعتباره أحد أهم القضايا المطروحة، علاوة على تحريم الوصلات الخلسة والتعدى على خطوط مياه الشرب واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

وأشار إلى أن فريق التوعية وضع البانرات بمقر الحملة ووزع مطبوعات التوعية، بالإضافة عقد لقاءات وتنفيذ ندوات توعوية بالقرية بمشاركة الأهالى والقيادات الطبيعية بالقرية.

جدير بالذكر أن تنفيذ فعاليات الأسبوع المائي تتم بمشاركة العديد من الجهات الشريكة وهى مديرية التربية والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والصحة، والرى، والأوقاف، والأزهر الشريف، الكنيسة، ومؤسسات المجتمع المدني.