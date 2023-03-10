 في يومها العالمي.. العدل تقدم التهنئة إلى قاضيات مصر - بوابة الشروق
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في يومها العالمي.. العدل تقدم التهنئة إلى قاضيات مصر

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 4:29 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 4:29 م
وجهت وزارة العدل، التهنئة إلى قاضيات مصر، في اليوم العالمي للقاضيات الموافق 10 مارس من كل عام.

وقدمت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبارك مشاركتها تنفيذًا لتوجيه الرئيس السيسي الذي أتاح لها الحصول على هذا الحق بالمساواة مع الرجال في تولي الوظائف القضائية.

وأوضحت وزارة العدل، أنه ترجمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات، فقد شهد عام 2022 ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري إتاحة التعيين للمرأة المصرية ابتداءً في مجلس الدولة والنيابة العامة؛ لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية.

وأشارت الوزارة، أنه لمن دواعي الفخر أن يصل عدد القاضيات في مصر إلى 3541 في كل الجهات والهيئات القضائية، وقد أثبتت التجربة نجاح المرأة في كل المناصب التي تقلدتها داخل القضاء، وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي في مختلف صوره.

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