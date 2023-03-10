السعودية وإيران تتفقان على إعادة العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين

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أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أن السعودية وإيران أعلنتا في بيان مشترك الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.

الوكالة أوضحت أنه عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في فبراير الماضي، بدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين، بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.

وأعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية.

وجاء في ختام المباحثات المنجزة، أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين”.