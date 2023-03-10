مسؤول روسي: موسكو وواشنطن على اتصال بشأن معاهدة نيو ستارت

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان على اتصال بشأن معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية على الرغم من أن موسكو علقت مشاركتها في الاتفاق.



ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن ريابكوف قوله إنه ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين موسكو وواشنطن.



وتحدد المعاهدة الموقعة عام 2010 عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها، بحسب وكالة رويترز.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الشهر الماضي تعليق مشاركة موسكو في المعاهدة متهما الولايات المتحدة بمحاولة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.