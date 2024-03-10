الأردن: تعذر رؤية الهلال والثلاثاء أول أيام رمضان

أعلن مفتي عام المملكة الأردنية، أحمد الحسنات، أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، وأن الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.

وكانت عدة دول أعلنت أن الاثنين هو أول أيام الشهر الكريم، فيما أعلنت دول أخرى أن الثلاثاء هو أول أيام رمضان.

وأعلنت عُمان، وأستراليا وبروناي وماليزيا وإندونيسيا، وسنغافورة، واليابان، أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، ويوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.

فيما أعلنت السعودية وقطر والإمارات والكويت وسوريا، أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ.

وقالت المحكمة العليا السعودية، إنه ثبت لدى الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان، فيما أكدت الإمارات رؤية الهلال، وقالت إنها أجرت اتصالات بالدول المجاورة والتي أكدت ثبوت رؤيته، وقالت دولة قطر إن