صلاح يشارك وليفربول يكتفي بنقطة السيتي في قمة أنفيلد

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله قمة أنفيلد بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي لحساب الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ظل الصراع الثلاثي بين السيتي وليفربول ومعهما أرسنال على صدارة الترتيب، عاد حامل اللقب بنقطة صعبة، من عقر دار فريق المدرب يورجن كلوب رغم أنه بادر بالتقدم على مستوى النتيجة.

تقدم جون ستونز للسيتيزنس في الدقيقة 23 بعدما تابع كرة عرضية من ضربة ركنية في غياب الرقابة الدفاعية، ليسجل في شباك كيرهر.

ظل الشوط بتفوق نسبي للسيتي ومحاولات من الليفر من أجل العودة في النتيجة لكنها لم ترق لمستوى الخطورة، باستثناء فرصة قريبة من سوبوسلاي أمام المرمى مرت عالياً.

في الشوط الثاني بدا الليفر أكثر شراسة في الهجوم، واستطاع داروين نونيز أن يستغل كرة عائدة بالخطأ من ناثان آكي لينقض عليها قبل الحارس إيدرسون الذي عرقل الأوروجواياني ليحصل الأخير على ركلة جزاء في الدقيقة 49.

من ركلة الجزاء سجل بنجاح الأرجنتيني مكاليستر على يمين الحارس البديل أورتيجا والذي شارك بعد إصابة مارتينيز.

شارك صلاح بديلاً في الدقيقة 61 على حساب سوبوسلاي، وفور مشاركته منح تمريرة حريرية إلى لويس دياز لينفرد بالمرمى، لكن الكولومبي أهدرها.

تعرض النجم المصري لإصابة جديدة لكنه سرعان ما استكمل المباراة إثر تدخل قوي من كايل ووكر.

ظل الملعب مائلاً باتجاه مرمى أورتيجا وسط محاولات مستمرة من الليفر وتهدئة من جانب فريق المدرب بيب جوارديولا لتجنب تلقي أهداف أخرى.

وكاد السيتي يلدغ أصحاب الدار بتسديدة من البديل دوكو اصطدمت بالقائم الأيسر لكيرهر في الدقيةق 89.

النتيجة رفعت رصيد ليفربول إلى 64 نقطة يشارك أرسنال صدارة الترتيب لكن المدفعجية يتفوقون بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، أما السيتي فله 63 نقطة في المركز الثالث، علما بأن الفريق السماوي سيستقبل ارسنال الجولة المقبلة عقب العطلة الدولية.