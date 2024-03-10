أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر أنه لا توجد أي أزمة بينه وبين عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد: "لا توجد أزمة مع عمر كمال عبد الواحد.. نقيم اللاعب من الناحية الفنية".

وأضاف: "تسببنا في أن يتعرف الجمهور على العديد من اللاعبين المجهولين، ومن بينهم عمر كمال عبد الواحد، الذي استقدمناه من الدرجة الثانية".

وتابع: "أشركنا عمر كمال في مراكز عديدة من بينها مركز الظهير الأيمن، والأهلي قام بالتعاقد معه كظهير أيمن.. أنا من عرفته على ذلك المركز".

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: "لا توجد خصومة مع أي لاعب.. أي لاعب سيثبت نفسه سنقوم بضمه.. منتخب مصر أهم من الدنيا كلها.. منتخب مصر هو الأكسجين".