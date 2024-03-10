 إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بأسوان - بوابة الشروق
الأحد 10 مارس 2024 4:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بأسوان

حماده بعزق
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 4:45 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 4:45 م

شهدت قرية الغنيمة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، انقلاب توك توك أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك في قرية الغنية بمركز إدفو، أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 7 أشخاص؛ إثر انقلاب توك توك، وعلى الفور تم رفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية للطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك