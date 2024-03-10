إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بأسوان

شهدت قرية الغنيمة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، انقلاب توك توك أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك في قرية الغنية بمركز إدفو، أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 7 أشخاص؛ إثر انقلاب توك توك، وعلى الفور تم رفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية للطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.