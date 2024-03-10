الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة تهنئة: شهر رمضان يجسد قيم السلام والكرم

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، أحر تمنياته بمناسبة بدء احتفال ملايين المسلمين بشهر رمضان.



قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، أحر تمنياته بمناسبة بدء احتفال ملايين المسلمين في العالم أجمع بشهر رمضان المبارك.



وقال جوتيريش، في رسالة بالفيديو بمناسبة بداية شهر رمضان: "شهر رمضان يجسد قيم السلام والتحمل والكرم، وهو وقت للتفكر والدعاء وفرصة للتلاقي والتساند".



وأضاف: "لكن مع الأسف سيحتفل الكثيرون بهذا الشهر وهم يقاسون ويلات الصراعات والتشرد والخوف".



وتابع: "قلبي ووجداني كله معهم من شعب أفغانستان إلى منطقة الساحل، ومن منطقة القرن الأفريقي إلى سوريا وما وراءها".



وأعرب عن التضامن والدعم خاصة لجميع الذين يعانون الفظائع في غزة، مضيفاً: روح رمضان، في هذه الأوقات العصيبة، هي منارة للأمل وتذكير بإنسانيتنا المشتركة.



ومضى يقول: "فلتكن هذه الروح مصدر إلهام لنا جميعا من أجل تضميد الانقسامات ودعم المحتاجين والعمل ككيان واحد من أجل سلامة وكرامة كل فرد من أفراد الأسرة البشرية".



واختتم رسالته قائلاً: "لعل هذا الشهر الفضيل يجلب لنا السلام ويكون هاديا لنا نحو عالم أكثر عدلا ورحمة. رمضان كريم".





