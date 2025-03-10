مسلسل أشغال شقة جدا ينتقد عمليات التجميل غير المبررة في الحلقة 11

تناولت حلقة اليوم من مسلسل "أشغال شقة جدًا" ظاهرة عمليات التجميل المبالغ فيها، التي أصبحت رائجة بين عدد كبير من النساء دون الحاجة الحقيقية إليها.

وظهرت الفنانة أسماء جلال خلال الحلقة برفقة صديقتها، التي جسدت دورها الفنانة نسرين أمين كضيفة شرف، حيث ذهبتا إلى طبيب تجميل لإجراء بعض التعديلات البسيطة. لكن جلال تفاجأت بأن الطبيب يعرض عليها سلسلة من العمليات التجميلية المبالغ فيها تشمل كامل جسدها، رغم عدم حاجتها إلى أي من هذه الإجراءات.

المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، وهو من تأليف محمد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

جدير بالذكر أن تصوير المسلسل قد انتهى قبل يومين داخل أحد الديكورات الداخلية.