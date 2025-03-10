حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لمنتخب مصر

يرى حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، لا يجيد التدريب ولا يصلح لتدريب منتخب مصر.

المنتخب الوطني يسعتد مع حسام حسن لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا، كندا والمكسيك.

وقال حلمي طولان في تصريحات عبر بودكاست: «حسام حسن لا يجيد التدريب، ولا الكلام، ولا يصلح لمنتخب مصر».

وأضاف: «غير مقتنع بحسام حسن، ورأيي مبني على أسس، وليس أمور شخصية، فالنتائج التي حققها المنتخب تحت قيادته، يمكن للفريق أن يحققها دون مدرب».

وتابع: «نحن دون مدرب، يمكننا التأهل لكأس العالم بسبب ضعف المنافسين، وللأسف الاتحاد المصري في وقت سابق، فرط في مدرب كبير، ولولا رحيله لتمتع الفراعنة بشأن أخر تحت قيادته، وهو كارلوس كيروش».

وأتم: «لا أرى نقاط قوة في حسام حسن، فهو غير مؤهل علميا ولا مؤهل كرويا، ولا يملك فلسفة خاصة به، وأنا متمسك بهذا الكلام وأقوله في كل مكان لأنه مبني على أسس وحقائق».

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الإثيوبي يوم 21 مارس الجاري في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة التصفيات المونديالية، قبل أن يستضيف منتخب سيراليون يوم 25 من الشهر ذاته في القاهرة، لحساب الجولة السادسة.

ويتصدر المنتخب الوطني، جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.