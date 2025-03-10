علماء صينيون يحددون 6 أجناس جديدة من بكتيريا القطب الجنوبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن فريق البعثة الاستكشافية الصينية الحادية والأربعين في القطب الجنوبي، أن باحثين من معهد البحوث القطبية الصيني قاموا بتحديد ونشر ستة أجناس جديدة وسبعة أنواع جديدة من بكتيريا القطب الجنوبي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الإثنين، بأنه قد تم التوصل إلى هذه الاكتشافات من خلال تحليل عينات من القطب الجنوبي جمعت خلال رحلات متعددة.

وقال فريق البعثة إن المعهد المذكور "نجح في توحيد معايير الحفاظ على أكثر من 3500 سلالة من الكائنات الحية الدقيقة القطبية، وجمع ما يقرب من 30 ألف عينة من 185 جنسا".

وتوفر هذه المجموعة الواسعة أساسا نظريا متينا للاستكشاف المستقبلي والاستفادة من الموارد الميكروبية القطبية الجديدة، بحسب فريق البعثة.

ولا طالما كانت النظم الإيكولوجية الفريدة من نوعها في القطبين الجنوبي والشمالي، والتي تشكلت بفعل العزلة الجغرافية الطويلة الأمد، نقية وتستضيف ثروة من السلالات الميكروبية الجديدة.

وأوضحت "شينخوا" أن هذه الكائنات الدقيقة تمثل موردا قيما لدراسة علم الوراثة البيولوجية وتنوع الأنواع. أما تطبيقاتها المحتملة فهي واسعة النطاق، إذ تشمل المستحضرات الصيدلانية البيولوجية وتطوير مستحضرات التجميل وإنتاج الإنزيمات الصناعية وحماية البيئات القاسية واستعادتها.