تحصل الثعالب الحضرية في بريطانيا على أكثر من ثلث نظامها الغذائي من البشر؛ مما يثير مخاوف من احتمالية مواجهتها لمخاطر صحية بسبب ما تتناوله من الأطعمة المصنعة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الإثنين، بأن العلماء في جامعة "نوتنجهام ترنت" البريطانية قاموا بتحليل شوارب ما يقرب من 100 ثعلب، ليكشفوا أن نسبة الطعام التي تحصل عليه تلك الثعالب من البشر – إما بشكل مباشر أو غير مباشر - تشكل 35% من النظام الغذائي للثعالب الحضرية، بالمقارنة مع نحو 6% فقط مع نظيراتها من الثعالب في الريف.

ويشار إلى أن الثعالب من الحيوانات الآكلة للحوم والنباتات، والتي تأكل مجموعة ختلفة من الأطعمة، تتنوع بين الثدييات الصغيرة والطيور والخنافس واليرقات والديدان والفاكهة والحيوانات الميتة.

وفي المدن على وجه الخصوص، تستفيد الثعالب من مصادر الغذاء من الأفراد، والتي تشمل الوجبات التي يتركها أصحابها ونفايات الطعام، بالإضافة إلى الأشياء التي يتم تركها لحيوانات الحياة البرية، التي تشمل طعام الحيوانات الأليفة وبقايا الطعام وطعام الطيور.

إلا أن الباحثين حذروا من أنه من الممكن أن تؤدي الأطعمة المصنعة إلى سوء صحة الثعالب؛ بسبب مستوياتها العالية من الدهون المشبعة والسكريات المكررة والحبوب والكميات القليلة من الألياف والمغذيات الدقيقة.