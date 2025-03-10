محمد سامي يحتفل بتصدر مسلسليه قوائم المشاهدات على مستوى العالم

احتفل المخرج محمد سامي بتصدر المسلسلان اللذان ينافس بهما في الموسم الرمضاني، "إش إش"، و"سيد الناس"، مشاهدات منصة "شاهد" على مستوى العالم، معلقا: "في المقدمة بمسافة بعيدة".

وكتب محمد سامي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إش إش و سيد الناس في المقدمة بمسافة بعيدة علي مستوي العالم في مشاهدات شاهد، ربنا ما يقطع لنا عادة، ودايما نفرح الجمهور العربي كله".

وتابع: "اللهم لك الحمد علي نعمة الصدارة، و يارب يكرم كل زمايلي و كل واحد تعب و أكيد كلنا مبسوطين ان المسلسلين اللي متصدرين هما مسلسلين مصريين، حاجه نفخر بيها كلنا".

يذكر إن مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، انتصار، ماجد المصري، محمد الشرنوبي. ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهيم، إلهام شاهين.