نائب رئيس برلمان الأردن: المملكة معنية بتحقيق الأمن في سوريا

قال الدكتور مصطفى الخصاونة نائب رئيس مجلس النواب الأردني، إن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدًا في سوريا والعراق.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كانت هناك محاولات مستمرة لعناصر التنظيم للتسلل إلى الأردن، لكن القوات المسلحة الأردنية كانت دائمًا في حالة تأهب وتمكنت من إحباط هذه المحاولات.

وأوضح أن الأردن كان دائمًا شريكًا فاعلًا في محاربة الإرهاب والتصدي لخطر داعش، ليس فقط لحماية حدوده، لكن أيضًا لحماية المنطقة برمتها، لافتًا إلى أنَّ هناك تعاونًا أمنيًّا وثيقًا بين الأردن ودول الجوار لمواجهة هذه التحديات.

وأكَّد الخصاونة أن القيادة الأردنية، بقيادة الملك عبد الله الثاني، تولي اهتمامًا بالغًا بالملف السوري.

ولفت إلى أن الاجتماع الأخير الذي دعت إليه الأردن، بحضور ممثلين عن الدول الخمس الكبرى، يعكس أهمية التعاون الإقليمي لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الأردن معني بشكل كامل بتحقيق الأمن في سوريا، ليس فقط لحماية حدوده، ولكن أيضًا لضمان استقرار المنطقة بأكملها، ومواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب ووقف تدفق المخدرات والأسلحة.