كالاس: بوتين ينصب فخا بمطالبة أوكرانيا بتقديم تنازلات

قالت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الجمعة، إن احتمالية تنازل أوكرانيا عن أراض لصالح روسيا في إطار اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات "فخ" نصبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت كالاس أن الرئيس الروسي يطالب أوكرانيا بتقديم تنازلات مقابل وقف غزو جيشه، لكن تلبية مطالبه سترقى إلى منح مكافأة للدولة التي شنت الحرب.

وصرحت كالاس في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن المحادثات التي أجريت مؤخرا بشأن منح بوتين تنازلات هي "بالضبط الفخ الذي تريد روسيا إيقاعنا فيه".

وأضافت: "أعني أن النقاش حول ما يجب أن تتخلى عنه أوكرانيا، والتنازلات التي ترغب أوكرانيا في تقديمها، بينما ننسى أن روسيا لم تقدم تنازلا واحدا وهم الطرف المعتدي هنا، إنهم الطرف الذي يهاجم دولة أخرى بوحشية ويقتل شعبها".