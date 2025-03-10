الحكومة السورية والسلطة بقيادة الأكراد توقعان اتفاقا

توصلت الحكومة المركزية السورية إلى اتفاق مع السلطة التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على شمال شرق البلاد، يشمل وقفا لإطلاق النار ودمج القوة الرئيسية المدعومة من الولايات المتحدة هناك في الجيش السوري.

وتم التوقيع على الاتفاق، اليوم الاثنين، من جانب الرئيس المؤقت أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والتي تدعمها الولايات المتحدة.

ويمثل الاتفاق اختراقا كبيرا من شأنه أن يضع معظم سوريا تحت سيطرة الحكومة التي تقودها المجموعة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.