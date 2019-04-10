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مقتل 10 أشخاص جراء هطول أمطار غزيرة في ريو دي جانيرو البرازيلية

ريو دي جانيرو - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 10 أبريل 2019 - 11:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 أبريل 2019 - 11:58 ص

ذكر تقرير إعلامي أمس الثلاثاء، أن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقالت بوابة "جي 1" الإخبارية، إن الضحايا إما ماتوا غرقا داخل سياراتهم بعدما غمرتها المياه، أو بسبب سقوط أشجار عليهم أو جراء انهيارات طينية.

وتعد الأمطار الغزيرة التي بدأت تهطل منذ يوم الاثنين، الأسوأ في المدينة خلال الأعوام الـ20 الماضية.

وغمرت المياه شوارع بأكملها وانهارت جوانب من التلال وسقط العديد من الأشجار.

دعى مسؤولو المدينة سكان المناطق المعرضة للخطر للانتقال إلى أخرى آمنة.


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