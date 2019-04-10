رئيس «يوناميد»: نتائج إيجابية بشأن عملية السلام والتفاوض في دارفور

كشف رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة فى دارفور "يوناميد"، السفير جيرمايا كينجسلي مامابولو، عن نتائج إيجابية في اتصالاته الأخيرة مع حركتي جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، بشأن عملية السلام والتفاوض في الإقليم.

وأشار مامابولو -خلال لقائه اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بمساعد الرئيس السوداني، مسئول ملف السلام، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، إلى اتصالاته بالحكومة السودانية وحركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، ولقاءاته بالوساطة الأفريقية في أديس ابابا.

وقال إن تلك الاتصالات أحرزت تقدماً واضحاً نحو السلام، وتعهد بمواصلة الاتصالات في المستقبل القريب، لتشجيع جميع الأطراف على الوصول إلى اتفاق سلام.

من جانبه، أكد مساعد الرئيس السوداني، موقف الحكومة الثابت من عملية السلام، باعتباره خياراً استراتيجياً، ودعا الحركات غير الموقعة على السلام إلى الإقبال على التفاوض بجدية.

وقدم شرحاً مفصلاً عن الأوضاع بالسودان، مؤكداً اهتمام رئيس الجمهورية وحرصه الخاص على استكمال عملية السلام بدارفور، وتحقيق الاستقرار بالبلاد، واستعرض ما تم خلال اللقاء التشاوري الأخير الذي دعت له الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي.

وأكد إبراهيم، التزام الحكومة بتقديم كافة التسهيلات لإكمال عملية خروج قوات اليوناميد من دارفور، وفق الجدول الزمنى المتفق عليه الذي ينتهي عام 2020.