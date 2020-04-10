رئيس وزراء موريشيوس ووزراء كبار يخضعون لحجر صحي ذاتي بسبب تفشي كورونا

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يخضع رئيس وزراء موريشيوس، برافيند كومار جوجناوث ووزراء كبار لحجر صحي ذاتي، بعد مخالطتهم لوزير الصحة، كيليش جوباتبال، الذي أثبتت الاختبارات إصابة سكرتيره بفيروس كورونا، حسب بيان حكومي، نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ومن جهة أخرى، بدأت موريشيوس إغلاقا كاملا مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وكانت سلطات موريشيوس قد أعلنت الشهر الماضي تسجيل أول حالة وفاة متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في موريشيوس ارتفع إلى 14 حالة.

يشار إلى أن السياحة تمثل 8% من إجمالي الناتج المحلي لموريشيوس، كما يعمل في هذا المجال نحو خمس القوة العاملة بالجزيرة.