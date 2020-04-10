نقل ركاب على متن سفينة سياحية جوا من أوروجواي إلى أستراليا

أعلنت وزارة الخارجية في أوروجواي يوم الخميس أن أكثر من مئة راكب من مواطني أستراليا ونيوزيلندا على متن سفينة سياحية راسية قبالة أوروجواي سيجري نقلهم إلى ملبورن يوم السبت.

وقالت الوزارة إن السفينة التي تسمى جريج مورتيمر، من المقرر أن ترسو في ميناء مونتيفيديو اليوم الجمعة.

وبعد ذلك، سيجري نقل 112 راكبا من أستراليا ونيوزيلندا في حافلات إلى المطار، في حراسة الشرطة.

وأثبتت الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ايجابية اصابة نحو 60 بالمئة من الركاب البالغ إجماليهم 200 شخص على متن السفينة.

يشار إلى أنه كان على متن السفينة في الاساس 217 شخصًا، معظمهم من أستراليا ونيوزيلندا.

وأفادت تقارير إخبارية محلية بأن السلطات نقلت ثمانية أشخاص بالفعل إلى الشاطئ ثم إلى مستشفيات في مونتيفيديو .

وأوضحت خارجية أوروجواي في بيان أن طائرة الإجلاء، المجهزة بشكل خاص وعلى متنها أفراد متخصصون في الرعاية الطبية، ستقلع في الساعات الأولى من صباح يوم غد السبت.