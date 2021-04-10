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يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، نظيره التونسي قيس سعيد بقصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة بمطار القاهرة الدولي، الذي يحل ضيفًا على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية اليوم السبت بقصر الاتحادية؛ للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا نقلًا عن فضائية «إكسترا نيوز»: