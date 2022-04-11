 ماكرون يطالب الفرنسيين بالتصدي لليمين: الجولة الثانية من الانتخابات حاسمة لفرنسا وأوروبا - بوابة الشروق
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ماكرون يطالب الفرنسيين بالتصدي لليمين: الجولة الثانية من الانتخابات حاسمة لفرنسا وأوروبا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 11:57 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 11:57 م

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن انتخابات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون حاسمة لفرنسا وأوروبا.

ودعا ماكرون في تصريحات له أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد، إلى تجاوز الخلافات والالتفاف حول حركة وطنية موحدة من أجل البلاد، مطالبا جميع الفرنسيين بالتصدي لليمين وأقصى اليمين.

وشدد على أنه سيقوم بتطبيق برنامجه للانفتاح والاستقلال الأوروبي الذي دافع عنه بشكل دائم.

يأتي هذا في وقت أظهرت فيه نتائج فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن حصل على 28.1% من الأصوات، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3%، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون على 20.1% من الأصوات.

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