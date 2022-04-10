أوكرانيا: العثور على جثث عشرات المدنيين في مقبرة جماعية غرب كييف

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تم العثور على عشرات القتلى من المدنيين الأوكرانيين في مقبرة جماعية في قرية بوزوفا غرب كييف، في أعقاب انسحاب القوات الروسية.

وقال المسؤول المحلي تاراس ديدتش للتلفزيون الأوكراني إنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للتزود بالوقود.

وأوضح أنه تم العثور على جثث أيضا في 12 سيارة تم قصفها على الطريق الرئيسي من مدينة كييف إلى جيتومير، والذي يمر عبر قرية بوزوفا.

كانت القوات الروسية قد انسحبت مؤخرا من المنطقة المحيطة بكييف، بعدما قضت أول عدة أسابيع من الحرب في محاولة غير ناجحة لحصار المدينة.

وتمكنت الامم المتحدة من تأكيد مقتل أكثر من 1700 مدني. ولكن مثل الحكومة في كييف، تعتقد الأمم المتحدة أن حصيلة القتلى أعلى بكثير.

واتهمت المدعية العامة الأوكرانية ايرينا فينيديكتوفا روسيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كل مناطق البلاد ووصفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم الحرب الرئيسي في القرن الـ21".

وقالت إن أوكرانيا حددت 5600 حالة ارتكاب جرائم حرب و500 مشتبه بهم.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد تعرض مطار مدينة دنيبرو الصناعية لدمار شديد جراء هجمات صاروخية روسية.

وكتب مدير الإدارة المحلية فالنتين ريسنيتشينكو على تليجرام أن المطار لم يعد موجودا وقال إن "المطار نفسه والبنية التحتية القريبة دُمِّرَا ولا تزال الصورايخ تتطاير".

وأضاف ريسنيتشينكو أن السلطات تجري محاولة لتحديد عدد الضحايا.

كانت صواريخ روسية أحدثت أضرارا في منتصف آذار/مارس الماضي في ساحة الطيران والمبنى بمطار المدينة الواقعة على نهر دنيبر.

وذكر ريسنيتشينكو أن هجمات اليوم أصابت أيضا أحد مكونات البنية التحتية في منطقة سفونيتسكه.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أنها دمرت مقر وقاعدة كتيبة دنيبرو الأوكرانية في سفونيتسكه