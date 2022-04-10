مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعمل على تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن «ما تقوم به روسيا في أوكرانيا بمثابة جريمة حرب»، مؤكدًا أن «واشنطن تعمل على تزويد أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من الدفاع عن نفسه».

وأضاف في تصريحات لشبكة «CNN» الأمريكية، مساء الأحد، أن قائد العمليات الروسية الجديد في أوكرانيا سيرتكب جرائم وحشية، منوهًا إلى أن الأفعال الروسية الإجرامية والقاسية في كييف، تحتاج إلى رد حازم.

وأشار إلى أن واشنطن ترد بحزم على الأفعال الروسية، من خلال دعم التحقيقات الدولية، وجمع الأدلة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، إضافة إلى توفير أسلحة متطورة للأوكرانيين؛ الذين يحدثون فرقًا كبيرًا في ساحة المعركة.

ولفت إلى أن روسيا خسرت معركتها في كييف وتراجعت قواتها؛ بسبب مواجهة مقاومة أوكرانية شجاعة وقاسية، قائلًا إن «تلك المقاومة كانت مسلحة بأسلحة أمريكية، وأسلحة غربية، قدمتها واشنطن لأوكرانيا».

وتابع: «سنواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، واتخاذ كل خطوة ممكنة، لمساعدة الأوكرانيين على النجاح في ساحة المعركة، وتحسين وضعهم على طاولة المفاوضات، وفرض العقوبات على روسيا؛ بسبب جرائمهم المرتكبة في أوكرانيا».