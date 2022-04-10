موسكو تعلن عودة 4 من موظفي وكالة الطاقة الروسية احتجزوا كرهائن في أوكرانيا

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، عودة أربعة من موظفي وكالة الطاقة الذرية الروسية «روساتوم»، كانوا قد احتجزوا كرهائن في أوكرانيا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأحد.



وفي بيان عبر قناتها بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، قالت موسكالكوفا، إن «أربعة من موظفي وكالة الطاقة الذرية الروسية روساتوم، احتجزوا رهائن في أوكرانيا وعادوا إلى روسيا».



وأوضحت أن عملية تبادل للأسرى الروس والأوكرانيين تمت الليلة الماضية، لافتة إلى أن «من بينهم أربعة من موظفي روساتوم وجنود روسيين، وصلوا البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم، وسيراهم ذووهم قريبًا».



في السياق ذاته أكدت وكالة الطاقة الذرية الروسية، عودة موظفيها الأربعة المحتجزين في أوكرانيا، منذ الـ23 من فبراير الماضي.



وقال متحدث باسم «روساتوم» للصحفيين: «نؤكد أنهم عادوا، ونشعر بالامتنان لكل من شارك في تحرير زملائنا، ونتوقع عودتهم إلى فريقهم بعد الراحة والتعافي».



يشار إلى أن عملية احتجاز الموظفين الأربعة تمت في الـ23 من فبراير، حينما كانوا يرافقون دفعة من الوقود النووي إلى Rivne NPP، كما هو مقرر وما تنص عليه الالتزامات التعاقدية.



وبحسب روسيا، «احتجز الجانب الأوكراني الموظفين الأربعة، ولم يوافق على عودتهم، وظلوا داخل عربة سكة حديد بالمصنع حتى عودتهم».