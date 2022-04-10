إيطاليا: لن ندعم أي تدخل عسكري لحلف الناتو في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن العالم يشهد حربًا أممية ليست عسكرية، على خلفية العقوبات والأزمات بين الغرب وروسيا.

ونقلت وكالة «أنسا» الإيطالية عن الوزير قوله: «لن ندعم أي تدخل عسكري لحلف (شمال الأطلسي) الناتو في الصراع في أوكرانيا لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية.. نحن نعيش حربًا عالمية، ولكنها ليست عسكرية».

وصرح دي مايو في وقت سابق، بأنّ روما تولي الأولوية إلى مواصلة التفاوض، مثمنا جهود الوساطة التي تبذلها تركيا للتسوية في أوكرانيا.

في سياق متصل، يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غدًا الاثنين؛ لبحث فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، غير أن التكتل لا يزال منقسماً حول مسألة حظر واردات الغاز والنفط الروسيين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال زيارتها كييف يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم الآن فرض عقوبات على روسيا لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متزايد على خلفية قراره غزو جارته الموالية للغرب.