 الكويت: لا صحة لما يتداول عن قائمة مزعومة لتنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: لا صحة لما يتداول عن قائمة مزعومة لتنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية

الكويت - أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 11:15 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 11:16 ص

نفت وزارة الخارجية الكويتية نفيا قاطعا صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، من قائمة مزعومة ضمن حركة تنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم الأحد، إن تداول مثل تلك المعلومات المغلوطة، بالإضافة إلى التجاوز للقواعد والأعراف والمتبعة في هذا الشأن فإنه يشكل أيضا إحراجا لدولة الكويت مع الدول التي تضمنتها القائمة.

وفي الوقت الذي تدعو فيه الوزارة إلى أهمية تحري الدقة واستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية، فإنها تحتفظ بحقها القانوني حيال من ينشر مثل هذه المعلومات المغلوطة.

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