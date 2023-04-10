كازاخستان تتوقع بدء الإنتاج من توسعات مشروع تينجيزشيفر أويل للنفط منتصف 2024

تتوقع كازاخستان بدء إنتاج النفط من توسعات شركة تينجيز شيفر أويل للنفط التي تقودها شركة شيفرون الأمريكية بحلول يونيو 2024.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسودة خطة الحكومة للمشروع القول، إنه سيتم استكمال العمل في "مشروع إدارة ضغط رأس البئر" خلال ديسمبر المقبل على أن يبدأ الإنتاج في المشروع المسمى "مشروع مستقبل النمو" بحلول يونيو من العام المقبل.

تبلع تكلفة المشروع 46.7 مليار دولار، وقد انتهى العمل في التوسعات بنسبة 96.7%.

يذكر أن تينجيز شيفر أويل هي شركة مشتركة بين شركة شيفرون وإكسون موبيل وكاز موناي جاز ولوكاركو. وتم تأسيس الشركة في أبريل 1993، عندما منحت حكومة كازاخستان حقوقًا حصرية لمدة 40 عامًا لتطوير منطقة امتياز نفطي.