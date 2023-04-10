مواصفات وأسعار كيا تيلورايد 2023 حيث الراحة والأداء المثالي

كيا تيلورايد هى واحدة من أشهر موديلات كيا في المنطقة العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية. وتعد شركة كيا واحدة من أكبر صانعي السيارات في العالم، حيث أطلقت كيا سيارتها تيلورايد لعام 2023 كسيارة دفع رباعي رياضية متعددة الاستخدامات، تتسع لثمانية أشخاص بكل راحة وفخامة، مما يجعلها مناسبة لعائلات وظروف الطريق و الجو المختلفة. وتأتي السيارة بمزايا عديدة، بدءاً من الإطارات والمقاعد وصولاً إلى أزرار التحكم.

وبالتالي، فإن مواصفات كيا تيلورايد 2023 في المملكة مصممة لتناسب جميع الاحتياجات، بما في ذلك التضاريس الوعرة في الصحراء فهى الخيار الأمثل لمحبي تجارب القيادة الفاخرة، فماذا تنتظر؟ اكتشف القوة والفخامة في كيا تيلورايد من خلال مقالتنا تك حول مواصفات وأسعار كيا تيلورايد لعام 2023.

مواصفات كيا تيلورايد 2023

-أداء كيا تيلورايد لعام 2023

أتت السيارة بمحرك كبير سعة 3.8 لتر، 3800 سي سي، وبقوة حصانية تبلغ 295 حصان، سداسي الاسطوانات، مع عزم دوران 355 نيوتن/متر، أما عن نظام الدفع فتأتي السيارة بنظام الدفع الرباعي مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات.

السرعة القصوي للسيارة: 210 كم/ساعة.

استهلاك الوقود: تستهلك السيارة 7.8 لتر لكل 100 كم.

قوة التسارع من 0 حتى 100 في 7.5 ثانية.

خزان الوقود يتسع إلى 71 لتر.

- تصميم كيا تيلورايد 2023

السيارة من فئات الهاتشباك الرياضية وهو النمط الأكثر شهرة في أراضي الخليج، من الخارج يتميز بالقوة في التصميم والشكل، سيارة دفع كلي قوية ورياضية تتحمل الطرق الرملية الوعرة، مناسبة جداً للسفر والتنقل خارج المدينة، تمكنت الشركة من وضع لمسات فنية رائعة كما أضافت الكروم وبعض التجاويف في جوانب السيارة وفي المقدمة أعلى محرك السيارة.

مصابيح السيارة مكونة من ثلاث قطع وبه ثلاث عدسات، مع وجود فواصل بلاستيكية بين العدسات، مع وجود عدسات الضباب أسفل المصابين الرئيسية، يوجد شريط من الليد للإضاءة النهارية ويزيد من جمال المصباح ليلاً، توجد شبكة في وسط المقدمة تشبه شبكة الصيد مصنعة من البلاستيك القوي ويزينها الكوروم، يعطي السيارة شكل رائع مع زيادة التهوية التي تصل الي المحرك.

تهوية المحرك بشكل مقبول مع وجود شبكة أسفل المصابيح وفتحات أخرى بالمصد الأمامي، الشبكة تشبه شباك الصيد بفتحات دائرية متوسطة الحجم، مما يساعد في تبريد المحرك بأفضل شكل ممكن.

أبعاد السيارة الخارجية:



● الطول: 5001 مم.

● العرض: 2009 مم.

● الإرتفاع: 1801 مم.

● قاعدة العجلات: 3081 مم.

● مقاس الإطارات: 20 بوصة.

- مقصورة كيا تيلورايد 2023

تضمنت شاشة وسائط، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، كما تم اضافة امكانية تحريك المقاعد اوتوماتيكياً، مع الكروم في مقابض اليد وبعض الاجزاء الاخرى لتزيين السيارة، مع وجود مقود ذات ضبط أوتوماتيكي، وسماعات لاسلكية، كما تم اضافة واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح (HDMI).

- أهم عوامل الأمان التي أتت في السيارة

تأتي السيارة بحزمة رائعة من عوامل الأمان أهمها: ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، غطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، مصابيح الفرامل التكيفية، كاشف التصادم، طفاية حريق، صدمة امتصاص الغاز، وسادة هوائية للمشاة، نظام التحذير من مغادرة المسار (LDWS)، مساعد الفرامل BA، توزيع اليكتروني للفرامل.

- بعض كماليات كيا تيلورايد 2023

عرض المعلومات المتعددة، غطاء عازل من الأصوات والحرارة، أنابيب العادم من الكروم، مصابيح الضباب LED، صمامات للطرق الوعرة، مقود ذات ضبط أوتوماتيكي، مقود كهربائي، مقود حساس للسرعة، الزجاج الأمامي عازل للصوت و الحرارة، مفتاح، سماعات لاسلكية، شاشة تعمل باللمس، كبسة التحكم بالسرعة على المقود، مقود ذات ضبط أوتوماتيكي.

- سعر كيا تيلورايد 2023

أتت السيارة إلى المملكة في ست فئات قابلة للتمويل وبسعر يبدأ من من 172,498 ريال سعودي ويمكنك عبر هذا الرابط الإطلاع على كامل مواصفات وأسعار فئات كيا تيلورايد 2023 في السعودية