إلهام شاهين تودع مسلسل إمبراطورية ميم: هتوحشوني جدا بعد ما اتعودت عليكم

حرصت الفنانة إلهام شاهين على توديع أسرة مسلسل "إمبراطورية ميم"، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عصابة إمبراطورية ميم، هتوحشوني جدا، اتعودت على وجودكم في حياتي كل يوم بخفة دمكم وطيبتكم وشقاوتكم ولذاذتكم وجنانكم ومشاكلكم".

وأضافت: "بجد أحلى عصابة، ميزة المسلسل إنه شبه حياتنا اليومية ومشاكل العيلة والأولاد بمراحل عمرهم المختلفة، بيت مصري صميم".

وتابعت: "فكرتوني بالمسلسلات الاجتماعية اللي بتعبر عن حياة أغلب المصريين مثل أخو البنات، وأنا كنت واحدة من البنات، عيلة مصرية حقيقية".

واستطردت: "أما مختار أبو المجد فهو نموذج مثالي للأب المصري الرائع الحنون، والذي أعطى كل حياته لأولاده، حقيقي أجمل أب على شاشاتنا بطيبته وحنيته ومبادئه، كل بيت يتمنى هذا الأب الرائع".

ووجهت التهنئة للفنان خالد النبوي على دوره في المسلسل: "برافو خالد النبوي وعصابته اللي تجنن، وكل الممثلين الرائعين في هذا العمل المحترم، شكرا الكاتب محمد سليمان عبد الملك، والمخرج محمد سلامة، أمتعتونا بعمل قريب من قلوبنا، وشبه حياتنا وبيوتنا، بجد زعلت بعد آخر حلقة لأنكم هتوحشوني".

يذكر أنه يشارك في بطولة المسلسل الفنانة الشابة إلهام صفي الدين ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، ومسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.