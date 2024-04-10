رئيس جامعة المنوفية يتفقد المستشفيات الجامعية ويهنئ الأطقم الطبية بعيد الفطر

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك المستشفيات الجامعية، وحرص على تقديم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين المكلفين بأعمال النوبتجيات بعيد الفطر المبارك.

وشهدت الجولة التفقدية المرور على جميع الأقسام والاستقبال وغرف العنايات المركزة ومعمل الطوارئ وغرف المرضى وتابع حالات الطوارئ وتقارير المرضى المتواجدين بالأقسام الداخلية لاستكمال العلاج وقدم لهم التهنئة بالعيد متمنيا لهم الشفاء العاجل.

كنا قدم رئيس الجامعة، التهنئة لجميع مقدمي الخدمة الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين، موجها لهم الشكر على التزامهم وتواجدهم بأماكن عملهم لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمترددين على المستشفيات.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية، ومستشفي معهد الكبد القومي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا لعدد العاملين بالمستشفيات، بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الطبية لأقسام الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة والعمليات.

وأشار إلى توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بالمستشفيات الجامعية مشيرا إلى وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان والمحافظة، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك .

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد النعمانى، إستعداد المستشفيات التام لاستقبال حالات الطوارئ والمرضى، والتزام مقدمي الخدمة الطبية بالتواجد بأماكن عملهم خلال فترة الإجازة مقدما التهنئة لهم بعيد الفطر المبارك.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور محمد النعمانى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور محمد صبرى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد صبرى الجمال نائب المدير التنفيذي للشئون الإدارية، والدكتور أحمد سعيد نائب المدير التنفيذى للشئون الفنية، والدكتور هيثم مدير العيادات الخارجية.