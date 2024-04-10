7 لاعبين في قائمة غيابات المصري عن مباراة مودرن فيوتشر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة علي ماهر، غياب 7 لاعبين عن قائمة الفريق البورسعيدي قبل مواجهة مودرن فيوتشر، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق المصري نظيره فيوتشر على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الرابعة عصر غدًا الخميس، في لقاء مؤجل من الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الغيابات فريق المصري عن مواجهة فيوتشر، كل من صلاح محسن لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، وكذلك زميله كريم العراقي للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث، بالإضافة ليوسف الجوهري المُصاب بكدمة قوية في القدم.

كما يغيب الغاني ليستويل أمانكونا بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة، فيما يستمر غياب أحمد أيمن منصور بسبب إجرائه عملية جراحية بالرباط الصليبي مؤخرًا في النمسا، بالإضافة إلى الحارس أحمد ياسر المُصاب بكسر في عظام اليد اليمنى.

بينما يواصل الجزائري عبدالرحيم دغموم تأهيله استعدادًا لعودته للمباريات، بعد تماثله للشفاء من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.