مدرب ليفركوزن: نركز على مواجهة وست هام ولا نفكر في الدوري الألماني

أكد تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، أن ناديه يركز على مباراته ضد وست هام يونايتد، غدا الخميس، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي، في الوقت الذي بات فيه الفريق على مشارف التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للمرة الأولى.

وسيتوج ليفركوزن، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الـ41، التي خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، بلقب البوندسليجا هذا الموسم، حال فوزه على ضيفه فيردر بريمن، يوم الأحد المقبل، دون انتظار نتائج باقي اللقاءات الأخرى في البطولة.

لكن ليفركوزن ربما يحسم فوزه بالبطولة أيضا يوم السبت المقبل، حال خسارة أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ وشتوتجارت أمام كولون وآينتراخت فرانكفورت على الترتيب.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل مباراة الذهاب أمام وست هام "لأكون صادقا، لم نتحدث عن لقاءات الجمعة أو السبت أو الأحد، الأمر كله يتعلق بالغد ومباراة وست هام في الدوري الأوروبي. بعد ذلك، لدينا متسع من الوقت للدوري الألماني".

وأضاف ألونسو "لقد صعدنا لدور الثمانية، إنها فرصة عظيمة للتقدم في هذه البطولة، هذا هدف كبير بالنسبة لنا".

وكان ليفركوزن تأهل للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي، لكنه خسر أمام روما الإيطالي، ليخفق في الصعود للمباراة النهائية.

وأوضح ألونسو "مازلنا نتذكر تأهلنا للدور قبل النهائي أمام روما العام الماضي، نريد تكرار ذلك مجددا، إنها الخطوة الأولى، لكنها خطوة مهمة غدا، نحن مستعدون".

وسيكون المهاجم فيكتور بونيفاس، الذي عاد بعد فترة طويلة من الغياب عقب تعافيه من الإصابة يوم السبت الماضي أمام يونيون برلين، متاحا وربما يلعب أساسيا أمام وست هام.