هيئة الأنفاق: تقدم الأعمال بمحطة مونوريل حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

أكدت الهيئة القومية للأنفاق تقدم الأعمال بمحطة "حي المال والأعمال"، وهي المحطة رقم ١٨ بمشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومتر.

وكشفت الصور التي نشرتها هيئة الأنفاق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس"، عن جاهزية جسم المحطة، والانتهاء من تركيب الأبواب الساترة الفاصلة على أرصفة المحطة، والتي يتم تركيبها لأول مرة في مشاريع النقل بمصر.

كما أشارت الهيئة إلى الانتهاء من التشطيبات الداخلية للمحطة، وتجهيز شبابيك التذاكر وتركيب ماكينات التذاكر والماكينات الخاصة بالكروت المغناطيسية، بالإضافة إلى تركيب المصاعد والسلالم الكهربائية سواء داخل المحطة أو التي تساعد المواطنين للوصول من خارج المحطة إلى داخلها والعكس.

وقالت الهيئة إن عدد محطات مونوريل شرق النيل 22 محطة، بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف راكب يوميًا، منوهة إلى تنفيذ ورشة الصيانة والعمرات في العاصمة الإدارية على مساحة 85 فدانا.

وأضافت أنه من المقرر أن يساهم المشروع في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت هيئة الأنفاق إلى أن المشروع يتسم بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة، والمشروع سيوفر استهلاك الوقود، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.