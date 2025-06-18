العراق وفرنسا يبحثان الأوضاع الإقليمية إثر العدوان الإسرائيلي على إيران

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، مستجدات الأوضاع الإقليمية عقب العدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدين أهمية منع توسع رقعة الحرب.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان الأربعاء، إن الاتصال الذي أجراه الوزير الفرنسي تناول "التصعيد الخطير" في المنطقة الناتج عن الاعتداء الإسرائيلي على إيران.

وأكد الجانبان، تطابق وجهات النظر بشأن خطورة الوضع الراهن، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف العمليات العسكرية من جميع الأطراف.

وحذرا من أن استمرار التصعيد سيقود إلى أزمات دولية أوسع، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإنساني.

وأكدا أهمية الحيلولة دون توسع رقعة الحرب أو انجرار أطراف دولية وإقليمية إضافية إليها، لما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار العالميين.

وشدد الوزير حسين، على ضرورة أن تضطلع الدول الأوروبية، خصوصا فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بدور مباشر وفعال في الدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

واتفق الطرفان، على أهمية تنسيق المواقف الدولية لدعم المسار التفاوضي، باعتباره السبيل الأمثل؛ لتجنيب المنطقة والعالم تداعيات خطيرة، حسب البيان.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين؛ ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام واشنطن إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.