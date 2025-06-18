انخفاض صادرات ألمانيا من الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة

تراجعت الصادرات الألمانية من الحديد والصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء في فيسبادن، أنه خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي انخفضت شحنات ألمانيا من الحديد والصلب، وكذلك منتجات الحديد والصلب، إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار يورو.

كما انخفضت صادرات الألومنيوم الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.8% لتصل إلى 218 مليون يورو.

ومنذ 12 مارس 2025 فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات الحديد والصلب والألومنيوم والمنتجات المصنوعة من هذه المواد. وبلغت هذه الرسوم الجمركية 50% منذ 4 يونيو الجاري.

ورغم ذلك كان انخفاض تجارة الحديد والصلب مع الولايات المتحدة أقل بكثير من انخفاض إجمالي صادرات الحديد والصلب الألمانية، بحسب بيانات مكتب الإحصاء. وبوجه عام سجل المكتب انخفاضا بنسبة 4.2% في صادرات الحديد والصلب الألمانية لتصل إلى 20.7 مليار يورو في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. واحتلت الولايات المتحدة، بحصة تزيد قليلا عن 6%، المرتبة السادسة بين أهم الدول المشترية للحديد والصلب المنتج في ألمانيا.

وبالنسبة للألومنيوم تحتل الولايات المتحدة المرتبة العاشرة بين أهم الدول المشترية من ألمانيا. وبوجه عام، صدّرت الشركات المصنعة الألمانية المزيد من الألومنيوم والمنتجات القائمة على الألومنيوم في الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بالعام السابق بقيمة 6.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي.