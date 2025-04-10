 مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى.. وتوسعات استيطانية للاحتلال في الخليل - بوابة الشروق
الخميس 10 أبريل 2025 10:41 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى.. وتوسعات استيطانية للاحتلال في الخليل

وكالات
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 10:29 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 10:29 ص

اقتحم مستعمرون إسرائيليون، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن مستعمرين اقتحموا "الأقصى" عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.

في سياق متصل شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب الخليل، في ظل تسارع التوسع الاستعماري، في أراضي المواطنين في المنطقة المصنفة "ج".

وقال الناشط الفلسطيني أسامة الهرش، إن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل المواطن إبراهيم محمد عطا الهرش، إن سلطات الاحتلال أخطرت أكثر من 20 منزلا بالهدم.

وأشار الهرش إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين المحتجين على عملية الهدم، لتفريقهم وبعدهم عن المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك