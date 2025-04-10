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اقتحم مستعمرون إسرائيليون، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن مستعمرين اقتحموا "الأقصى" عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.

في سياق متصل شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب الخليل، في ظل تسارع التوسع الاستعماري، في أراضي المواطنين في المنطقة المصنفة "ج".

وقال الناشط الفلسطيني أسامة الهرش، إن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل المواطن إبراهيم محمد عطا الهرش، إن سلطات الاحتلال أخطرت أكثر من 20 منزلا بالهدم.

وأشار الهرش إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين المحتجين على عملية الهدم، لتفريقهم وبعدهم عن المنطقة.