حبس المتهمين بإصابة سيدة وسرقة هاتفها جراء سحلها بتروسيكل في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، حبس شخصين، عاطلين، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات، وقيامها بالتشبث بالدراجة النارية التي كانا يستقلانها "تروسيكل"؛ وسقوطها أرضًا ما أدى لإصابتها.

وتواصل النيابة العامة، اليوم الخميس، التحقيق في الواقعة، حيث تلقت تحريات المباحث الجنائية، وأمرت بالتحفظ على المركبة، وتحريز الهاتف المسروق لحين تسليمه للمجني عليها، بالإضافة إلى تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الحادث.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن سرقة شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" هاتف محمول من إحدى السيدات وقيامها بالتشبث بالمركبة وسقوطها أرضًا.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، حيث أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبسؤالها أفادت بأنها حال سيرها في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، قام شخصان يستقلان مركبة "تروسيكل" بسرقة هاتفها المحمول، ما نتج عنه سقوطها وإصابتها ببعض السحجات، لكنها لم تقم بتحرير محضر.

وبتقنين الاجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ومركبة التروسيكل، وبفحص سجلهما الجنائي تبين أنهما عاطلان، لهما معلومات جنائية مُسجلة، مقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة العامرية، وبمواجهتهما أقرا بالحادث، وبتطوير مناقشتهما أرشدا عن الهاتف المحمول.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.