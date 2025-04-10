مصرع سيدة حرقًا على يد زوجها بسبب خلافات أسرية في الخانكة

أقدم زوج على إشعال النيران في زوجته إثر خلافات زوجية بينهما، وذلك بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء عبدالفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بقيام شخص بإشعال النيران في زوجته.

وكشفت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، وبرئاسة اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث المديرية، بقيادة المقدم أمير الكومي، أن المتهم أقدم على إشعال النيران في زوجته وتدعى "عزة ع. أ"، 39 عامًا، بسبب خلافات زوجية، مما أسفر عن إصابتها بحروق من الدرجة الأولى والثانية في اليدين والصدر والبطن.

تم نقل المصابة إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب محمد معتز، والنقيب محمود الحديدي، والنقيب محمد عطا، معاونو رئيس المباحث، من ضبط المتهم. وحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بواسطة الطبيب الشرعي.