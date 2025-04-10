انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول

انطلقت في إسطنبول، اليوم، الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية، وحل المشاكل العالقة بين البلدين.

ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارشيف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي مساعدة وزير الخارجية سوناتا كولتر- حسب وكالة سبوتنك الروسية.

وقال دارشيف، إن الاجتماع بين الممثلين الروس والأمريكيين في إسطنبول، يهدف إلى المساعدة في التخلص من الإرث السام لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما كانت العلاقات على وشك الانهيار، ولن يكون من السهل حل هذه العقدة الضيقة.

ويبحث الجانب الروسي خلال هذه الجولة من المشاورات إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، واستئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.

يذكر أن الجولة الأولى للمفاوضات الروسية الأمريكية انعقدت في إسطنبول، في 27 فبراير، لبحث العلاقات الثنائية ومشاكل عمل السفارات في موسكو وواشنطن.

وبدأت مشاورات إعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال لقاء الوفدين في العاصمة السعودية الرياض يوم 18 فبراير الماضي، حيث اتفقا على: "تهيئة الظروف لاستئناف كامل للتعاون الثنائي، وإزالة القيود عن عمل السفارات، وبدء عملية تسوية الأزمة الأوكرانية".