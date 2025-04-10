مهرجان الجونة يهنئ فريق عمل فيلم عائشة لا تستطيع الطيران بعد اختياره للمشاركة في مهرجان كان

هنأ مهرجان الجونة السينمائي فريق عمل الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" لاختياره في البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي، بمسابقة نظرة ما.

الفيلم من إخراج مراد مصطفى وإنتاج سوسن يوسف، وهو أحد خريجي منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، حيث شارك في نسخة 2021 كمشروع في مرحلة التطوير، لتكون الجونة إحدى المحطات الأولى التي اكتشف محترفو السينما فيها هذا المشروع المدهش.

الفيلم إنتاج مصري بمشاركة تونسية سودانية قطرية سعودية ألمانية فرنسية، ويشارك في بطولته كل من بوليانا سيمون، وزياد ظاظا، وعماد غنيم، وممدوح صالح.

"عائشة لا تستطيع الطيران" تدور أحداثه حول قصة عائشة، وهي مهاجرة أفريقية في العشرينات من عمرها تعيش في القاهرة، ويتناول الفيلم رحلتها ضمن المهاجرين الأفارقة، والتوترات التي تواجهها في مجال عملها بالرعاية الصحية.

وقال المخرج مراد مصطفى، إنه سعيد وفخور باختيار فيلمه الروائى الطويل الأول "عائشة لا تستطيع الطيران" ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي فى مسابقة "نظرة ما"، موجها الشكر عبر حسابه بموقع فيسبوك، لكل فريق الفيلم على مجهودهم الكبير جدا ومساعدتهم له في إنجاز هذا العمل.