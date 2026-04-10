سادت حالة من الهدوء الحذر في العاصمة بيروت خلال الساعات الماضية، وسط ترقب شعبي لتطورات الأوضاع الميدانية، في وقت تواصل فيه التصعيد العسكري في جنوب لبنان بوتيرة متصاعدة.

وفي التفاصيل، استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة البابلية قرب صيدا. كما تعرضت بلدة دبين في منطقة صور لقصف مدفعي، بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام، وغارة جوية على بلدة حاريص.

وامتد القصف المدفعي ليشمل بلدتي صربين وبيت ليف، فيما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات السلطانية ودبعال وتبنين. وأسفرت غارة على بلدة قانا عن سقوط شهيد وإصابة آخر.

وفي منطقة الزهراني، استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة الصرفند بغارتين، إلى جانب غارة أخرى على منطقة خربة الدوير في خراج البيسارية، ما يعكس استمرار التوتر الميداني في الجنوب اللبناني.