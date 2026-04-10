فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بناية سكنية داخل مخيم طولكرم شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان للأناضول بسماع دوي انفجار ضخم في أرجاء مدينة طولكرم وضواحيها، تزامنا مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من موقع الانفجار داخل المخيم.

وأوضحوا أن الانفجار وقع في حارة البلاونة، واستهدف عمارة سكنية، فيما لم يُعرف بعد حجم الأضرار، في ظل الحصار المفروض على المخيم ومنع الوصول إليه.

وفي 21 يناير 2025 بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ما زالت مستمرة في مخيم جنين شمالي الضفة، ثم وسّعها في 27 من ذات الشهر إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

ويمنع الاحتلال السكان من الوصول إلى منازلهم التي هُجّروا منها قسرًا، بالتزامن مع الاستيلاء على عدد من المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ونقاط تمركز للقناصة، الذين يطلقون الرصاص الحي تجاه كل من يحاول الدخول إلى المخيم.

ويصّعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، ويواصل الجيش اقتحام المدن والمخيمات والبلدات، وتنفيذ حملات اعتقالات واسعة والتحقيق مع المعتقلين قبل الإفراج عن معظمهم.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، منذ أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من 1147 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750 واعتقال حوالي 22 ألف.

وبالإضافة إلى الاعتقال تشمل سياسات إسرائيل في الضفة القتل وتخريب وهدم منشآت ومنازل وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي فلسطينية محتلة.​​​​​​​

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الاعتداءات تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية.