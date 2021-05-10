غلق ميدان التحرير بسبب تصوير الحلقة الأخيرة من «الاختيار ٢»

يقوم صناع مسلسل "الاختيار٢"، بتصوير بعض المشاهد من الحلقة الاخيرة للعمل بميدان التحرير، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ويعرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، ويتبقى له ٣ حلقات على النهاية.

وتم إغلاق ميدان التحرير لتصوير المشاهد من مسلسل "الاختيار٢"، وظهر خلالها نجوم الجزء الأول والثاني معا في ميدان التحرير.

"الاختيار2"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، والراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وآخرين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويتناول العمل بطولات رجال الشرطة المصرية في الفترة ما بين عام 2013 وحتى عام 2020.

وكان الجزء الأول من المسلسل قد تناول بطولات العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة بالقوات المسلحة المصرية، والذي استشهد عام 2017 في هجوم التكفيرين على منطقة مربع البرث بشمال سيناء، الذي كان يتمركز بها رفقة قواته لتنفيذ ضربات ضد هذه العناصر.