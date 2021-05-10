بلجيكا تسجل 2258 إصابة و40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت بلجيكا ألفين و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية حيث سجلت ألفين و 983 بين 30 أبريل الماضي و6 مايو الجاري ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 3٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الاثنين، أنه تم دخول 151 حالة جديدة مصابة بالجائحة إلى المستشفيات كما يوجد ألفين و 175 حالة حاليا بالمستشفيات بينهم 700 مريضا في العناية المركزة ووفاة 40 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا توفي 24ألفاً و551 شخصا بسبب كوفيد-19، وكان مليوناً و16 ألفاً و609 أشخاص أصيبوا بالجائحة منذ ظهورها في بلجيكا، كما نقل 71 ألفاً و673 شخصا إلى المستشفيات.

يذكر أن 397 ألفاً و679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 260 ألفاً و514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.